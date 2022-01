L'Australia smentisce l'arresto di Djokovic

MELBOURNE – Si fa sempre più intricata la vicenda relativa alla partecipazione di Novak Djokovic all’Australian Open. Il campione serbo sta vivendo ore di grande trambusto. Poche ore fa è arrivata la notizia che il tennista ha vinto la battaglia legale e avrebbe potuto partecipare all’importante torneo. Dalla Serbia però – citando fonti della famiglia Djokovic – hanno lanciato la notizia dell’arresto del numero uno al mondo.

Notizia però prontamente smentita da più fonti del governo australiano. È stata pubblicata anche la deposizione del tennista, che per la prima volta ha ammesso di “non essere vaccinato”.

Il ministro della salute australiano potrebbe decidere di annullare il visto concesso a Djokovic nel caso in cui si valutasse che “rappresenta un rischio per la salute, la sicurezza o l’ordine pubblico della comunità australiana o di una parte di essa o per la salute e la sicurezza di uno o più individui”.