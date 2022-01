I nuovi casi sono quasi 30mila. In Svizzera attualmente ci sono 162mila positivi

BERNA - In Svizzera nelle ultime 24 ore ci sono stati 29'887 casi su 95'462 test effettuati, il che porta a un tasso di positività del 31,31% (in salita di un punto percentuale da ieri).

I decessi sono stati 18, ieri erano stati il doppio, 36.

Per quanto concerne i ricoveri, se ne contano 122, mentre 24 ore fa erano stati 249.

In Svizzera si contano attualmente 162'739 persone in isolamento dopo essere state testate positive e 57'217 quelle in quarantena dopo essere state in contato con un positivo.