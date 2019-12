Edilcentro Wullschleger, Ghielmimport e Taiana creano un nuovo maxi-polo. Ecco i dettagli

LUGANO - "Unirsi per essere più forti e per affrontare con le giuste armi le sfide di un mercato in continua evoluzione. Unirsi per sfruttare le sinergie e cogliere le opportunità, unirsi per crescere a livello locale in un panorama sempre più globale. In poche parole: unirsi per migliorare. Chiamatela unione, ‘joint venture’, chiamatela matrimonio, o semplicemente collaborazione… Sta di fatto che…"

Edilcentro Wullschleger, Ghielmimport e Taiana, tre ditte ticinesi storiche che operano nel commercio di materiali da costruzione e legnami - si legge in una nota congiunta - "hanno deciso di cooperare per dar vita a un nuovo progetto aziendale i cui dettagli verranno affinati e resi noti nelle prossime settimane e che diventerà operativo verso la metà del prossimo anno. Obiettivo: garantire un servizio ancora più accurato, efficiente e capillare sul territorio con prestazioni e prezzi concorrenziali".



I rappresentanti delle famiglie Wullschleger, Taiana e Ghielmi rimarranno alla guida del progetto e metteranno a disposizione la loro esperienza, acquisita in anni e anni di lavoro.

La decisione di unire le forze è frutto di approfondite valutazioni, e rappresenta un passo indispensabile per garantire la concorrenzialità e dunque la crescita delle tre ditte che storicamente operano in questo settore nella Svizzera italiana.