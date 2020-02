Un quarto d'ora A tu per tu, una sorta di speed dating fra apprendista e datore di lavoro!

BELLINZONA - Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), attraverso la Divisione della scuola e l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, propone un pomeriggio di incontri tra aziende che offrono posti di tirocinio e giovani che termineranno a giugno la scuola media e sono alla ricerca di un posto di apprendistato.

Prende il via la quinta edizione della manifestazione a Tu per TU dove le aziende che offrono posti di tirocinio si mettono a disposizione per incontrare i giovani che alla fine della quarta media sceglieranno di seguire la via della formazione professionale con apprendistato.

Un’offerta che già in passato ha riscosso successo sia presso i giovani sia le aziende coinvolte nel progetto. Sono infatti 40 le aziende formatrici di tutto il Ticino che hanno aderito a questa iniziativa e offrono la possibilità ai giovani di presentarsi per un posto di tirocinio in ben 33 diverse professioni per 66 posti di tirocinio offerti.

Ogni incontro tra giovane e azienda avrà una durata limitata di 15 minuti, tempo nel quale la/il giovane di quarta media incontrerà un’azienda e avrà la possibilità di presentare la propria candidatura in vista di un possibile inserimento nell'azienda formatrice e porre delle domande al potenziale futuro datore/datrice di lavoro.

Il pomeriggio d’incontri “A Tu per Tu” avrà luogo mercoledì 19 febbraio 2020, dalle 16.00 alle 20.00, nella sala del Ristorante scolastico dell’Istituto cantonale di economia e commercio, viale Stefano Franscini 32, Bellinzona.

I giovani nelle passate edizioni hanno molto apprezzato questi incontri perché permettono loro di entrare in contatto con più aziende che sono alla ricerca di apprendisti. Partecipare è utile per mettersi alla prova in colloqui di assunzione e favorire il processo di collocamento.

Le aziende, nelle valutazioni espresse negli scorsi anni, rilevano la bontà dell’iniziativa e motivano la loro partecipazione fondamentalmente per tre ragioni: la possibilità di aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro, la possibilità di promuovere la formazione e la possibilità di assumere direttamente un apprendista.

I giovani di quarta media sono invitati a iscriversi sul sito www.atuxtu.ch In caso di necessità possono rivolgersi agli orientatori e alle orientatrici presenti nelle sedi scolastiche e ai/alle loro docenti. La direzione dell’Ufficio dell’orientamento a Bellinzona è pure a disposizione per maggiori informazioni.