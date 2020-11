Un calendario dell'avvento a favore del commercio locale

BELLINZONA - La pandemia da Covid-19 ha messo in grosse difficoltà anche in Ticino numerosi piccoli produttori e varie attività commerciali, espressione della realtà locale. Slow Food Ticino, per sostenere queste piccole attività presenti in tutto il Cantone, ha deciso di lanciare un Calendario dell’Avvento sulla propria pagina Facebook.

In questo modo intende promuovere e dare visibilità ogni giorno a una di queste piccole realtà con un post dedicato. Le 24 aziende proposte nel Calendario sono state scelte perché operano con criteri vicini alla filosofia di Slow Food, che privilegia prodotti di qualità, nel rispetto dell’ambiente e dei collaboratori.

Al Calendario dell’Avvento è abbinato un concorso con buoni acquisto messi adisposizione da Slow Food Ticino, da far valere presso i produttori presentati. Al concorso possono partecipare tutti coloro che visitano la pagina Facebook di Slow Food Ticino.

Dal 1° al 24 dicembre, sulla pagina Facebook di Slow Food Ticino sarà pubblicato un post ogni giorno con le informazioni essenziali su una delle 24 diverse attività commerciali locali proposte. Fra di loro figurano ristoranti, viticoltori, panettieri, aziende agricole, ecc. distribuiti da Airolo a Chiasso.

L’iniziativa è abbinata a un concorso, con l’estrazione di quattro buoni acquisto del valore di 80.- CHF ciascuno e messi a disposizione da Slow Food Ticino. Per tre dei quattro buoni acquisto i vincitori saranno sorteggiati fra tutti coloro che avranno visitato la pagina Facebook lasciando un like o un commento; il quarto buono sarà assegnato a chi avrà postato il testo più originale a proposito di un produttore.

Anche le quattro aziende abbinate ai buoni acquisto saranno estratte a sorte.