Speciale coronavirus questa sera a '60 minuti' su RSI LA2

COMANO – Quali le misure previste per affrontare un’eventuale emergenza di coronavirus nella Svizzera italiana? È la domanda a cui si proverà a rispondere questa sera nell'edizione speciale di ‘60 minuti’, in onda alle 21:00 su RSI LA2. Tante le personalità presenti in studio, tra cui il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, il medico cantonale Giorgio Merlani, il presidente dell’Ordine dei medici ticinese Franco Denti ed Enos Bernasconi, viceprimario Servizio malattie infettive all’Ospedale Regionale di Lugano.

In collegamento telefonico ci sarà anche Anna Valenti, corrispondente RSI. Da Ginevra e Milano interverranno anche Sandro Cattacic e Paola Nurnberg, rispettivamente professore di sociologia all’Università di Ginevra e giornalista RSI. Via Skype prenderà la parola anche il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco.