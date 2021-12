Timbal: "Anche sui casi abbandonati di molestie siamo andati a chiedere per capire se ci fosse bisogno di un intervento"

COMANO - Il primo anno di Mario Timbal alla guida della RSI è stato caratterizzato (anche) dal dossier sulle molestie. L'indagine si è conclusa con la convinzione che non ci siano state molestie sessuali o casi di mobbing, ma è un argomento che non si chiude mai, stando al direttore generale.

Ne ha parlato, toccando anche molti altri temi, a La Domenica. "Nessuno potrà mai dissipare ogni dubbio, ma la RSI ha fatto tutto quello che un’azienda può fare per dissiparli e perché possano essere dissipati in ogni momento", sostiene.

"Le inchieste si sono concluse e i risultati ottenuti sono davanti a tutti. E sono oggettivi: 39 segnalazioni, persone che - mantenendo l’anonimato - hanno raccontato le loro storie ad un’avvocata indipendente. Liberamente, durante la consultazione, alcuni hanno poi deciso se proseguire o meno", così riassume. Svelando come "sui casi abbandonati siamo stati noi a chiedere informazioni, sempre anonimamente, per verificare che non ci fossero situazioni tali da richiedere un intervento da parte nostra. Il lavoro è durato un anno, ha coinvolto 130 persone per 18 casi".