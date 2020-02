Un caso di Coronavirus in Ticino? In isolamento un uomo rientrato due settimana fa dalla Cina

LUGANO – Il primo caso sospetto di Coronavirus in Ticino si trova in isolamento presso la Clinica Moncucco. Si tratta di una persona rientrata da un paio di settimana dalla Cina, con sintomi influenzali: per questi due motivi si è deciso il ricovero, con relative analisi, anche se secondo il medico cantonale si tratta di una semplice influenza.

“Il paziente della clinica è stato posto in isolamento per via di una forte influenza e per il fatto che è rientrato da meno di due settimane dalla Cina, questa è la procedura ordinaria, domani in giornata si dovrebbero avere i risultati del test. Fino ad allora il paziente rimarrà in isolamento”, ha detto Giorgio Merlani al CdT, svelando che i casi sospetti in Svizzera sono stati circa 200.