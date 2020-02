Incubo Coronavirus: sei contagi in Lombardia, 250 persone in isolamento e gli abitanti di tre città confinati in casa

“Chi ha avuto un contatto diretto con il 38enne deve subito chiamare l’ATS per fare il tampone. Solo chi ha avuto un contatto stretto con l’uomo negli ultimi quindici giorni senta l’ospedale di Codogno o di Lodi per accertamenti", sono le indicazioni

Il medico, dopo il caso di Coronavirus in Lombardia, ribadisce la sua idea: "Le ultime notizie mi portano a ripetere per l'ennesima volta che l'unica cosa importa è mettere in quarantena chi torna dalla Cina, senza eccezione"

MILANO – Sei persone contagiate, 150 col fiato sospeso in attesa del test, 160 colleghi del 38enne ricoverato e in gravi condizioni bloccati negli uffici della Unilever prima di essere testati. L’incubo Coronavirus è arrivato con prepotenza in Lombardia, l’invito agli abitanti di Codogno, dove l’uomo vive, e di Castiglione D’Adda, di cui è originario, è di non uscire di casa (precauzionalmente si sono coinvolti anche gli abitanti di Castepusterlengo, dove lavora).

Oltre a lui, contagiati la moglie, incinta di 8 mesi, ricoverata ora in isolamento all’ospedale Sacco di Milano (dove si vorrebbe trasferire anche il marito, ma per ora è troppo grave). A Piacenza sarebbe ricoverata una collega della Unilever, mentre un conoscente del primo contagiato è al Sacco ma starebbe bene pur essendo positivo. Ad essi vanno aggiunti 3 persone che si sono presentate con quadroclinico di polmonite all'ospedale di Codogno, con sintomi di polmonite importante.

"I casi segnalati in Lombardia sono i primi che si sono verificati sul territorio italiano e ci fanno entrare in una fase nuova": così Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. "Per la prima volta siamo passati da casi di importazione a casi di circolazione locale del virus".

"Ancora non sappiamo da chi si è diffuso il virus, potrebbe non essere da caso zero ma potrebbe anche essere che è guarito. Non abbiamo la certezza di quale sia il caso indice", ha aggiunti l'assessore Gallera.

E ora? "A oggi abbiamo un numero cospicuo di persone su cui stiamo intervenendo, a oggi circa 250 persone sono in isolamento e a cui faremo il tampone", ha spiegato Giulio Gallera. "i invitano cittadini di Castiglione d'Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali. L'invito a restare in casa viene fatto anche a Casalpusterlengo in via assolutamente precauzionale".

Lì si trova infatti la ditta dove lavora il 38enne: i 160 colleghi sono in attesa di essere sottoposti al test.

Stando a quanto si sa, negli ultimi giorni prima di stare male l’uomo è andato a correre e poi al lavoro, ha giocato a pallone e ha preso parte a tre cene negli ultimi 4 giorni. Domenica 2 febbraio aveva partecipato ad una gara podistica in Liguria, tra Santa Margherita Ligure e Portofino, e una settimana dopo, il 9 febbraio, a Sant’Angelo Lodigiano.

Il possibile paziente zero, l’amico con cui l’uomo e la moglie erano andati a Cena, un manager che passa in Cina la maggior parte dell’anno, è asintomatico, ma potrebbe aver avuto il virus. È al momento all’ospedale di Codogno. Lavora per un’azienda di Fiorenzuola D’Arda e "a scopo precauzionale è stata inviata una squadra sanitaria per il controllo dei lavoratori nell'Azienda Mae di Fiorenzuola", come ha scritto su Facebook il sindaco di Fiorenzuola d'Arda, Romeo Gandolfi. La ditta è stata chiusa precauzionalmente.