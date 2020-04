"Gesti di solidarietà che scaldano il cuore", Moncucco dice grazie a chi ha dato una mano

MONCUCCO - Il Covid ha scatenato tanta solidarietà in Ticino, tra persone, con chi si metteva a disposizione di altri per la spesa e chi ha voluto dire in modo tangibile grazie ai medici e agli infermieri in prima linea con gesti concreti. La Clinica Luganese Moncucco è stata scelta come ospedale deputato a curare i pazienti malati di Coronavirus e ora ringrazia "i privati, le imprese, le associazioni, gli enti e tutta la popolazione per il sostegno e la vicinanza dimostrata in questa prima fase dell’emergenza sanitaria", sottolineando come essa "ha generando nelle imprese e nei privati una grande ondata di solidarietà nei confronti dei medici, del personale infermieristico e curante, medico-tecnico, alberghiero, della logistica e dell’amministrazione della nostra struttura".

"È per questo motivo che, al termine di questa prima fase, la Clinica Luganese Moncucco desidera ringraziare chi le è stato vicino", e fa un elenco:

"La Famiglia Siccardi ha predisposto una generosa donazione da destinare all’emergenza sanitaria presso la nostra Clinica, nell’ottica di possibile ispirazione per altri e di manifestazione di supporto al nostro operato.

Anche la Fondazione Rosi ha offerto un importante supporto finanziario.

Un ringraziamento va inoltre alla Famiglia Badaracco.

La Direzione della Clinica esprime grande gratitudine per queste significative dimostrazioni di fiducia e apprezzamento.

Così da convogliare questi e gli altri gentili contributi finanziari di privati e aziende, la Clinica Luganese Moncucco ha all’attivo un conto dedicato nel quale possono confluire le offerte destinate all’emergenza sanitaria"

Poi, "tante persone hanno anche manifestato il loro supporto mediante biglietti, email di incoraggiamento o ringraziamento, piccoli regali o proposte di volontariato. Moltissime le aziende e gli esercizi pubblici che hanno messo gratuitamente a disposizione prodotti e generi alimentari (menù completi, bibite, biscotti, cioccolato, panini, ecc.) distribuiti nei reparti o all’interno della mensa del personale. Anche associazioni, club sportivi, enti ed esercizi privati sono stati pronti a sostenerci in questa situazione con omaggi, offerte di alloggi e materiale sanitario di protezione individuale. Alcuni ristoranti della regione hanno preparato deliziosi pranzi e cene, affinché il personale della Clinica potesse vivere momenti di leggerezza".

"Sono gesti di solidarietà e vicinanza che ci scaldano il cuore e ci permettono di guardare al futuro, malgrado le incognite e le difficoltà di questo momento che coinvolge in modi e forme diverse tutta la popolazione"

Chi volesse donare soldi lo può fare al conto:

Motivo del pagamento: Fondo CORONAVIRUS

A favore di: Clinica Luganese Moncucco, 6903 Lugano

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, Via Maggio 1, 6901 Lugano

Numero di conto: 0231840C000C

Numero IBAN: CH58 0825 2023 1840 C000C

Numero Clearing: 08252

"Il Fondo ha come scopi principali promuovere, durante tutta la durata dell’epidemia - con la quale saremo purtroppo chiamati a confrontarci su molteplici livelli nei prossimi mesi - il comfort e la qualità di vita dei collaboratori e dei pazienti della Clinica (mettendo a disposizione ad esempio servizi che di regola sono a pagamento oppure non sono offerti) e sostenere sul lungo termine progetti di studio delle malattie trasmissibili e sull’efficacia delle misure di prevenzione. Il Fondo, costituito e alimentato da contributi privati e pubblici, da donazioni di enti e persone, è gestito dall’amministrazione della Clinica Luganese Moncucco, che ne è responsabile. Alla fine di ogni anno contabile viene redatto e reso pubblico un resoconto del Fondo.", spiega la Clinica.

Che ringrazia anche:

"Amore di Cultura Artigianale

Adecco Lugano

Associazione A.R.D.C.L.

Associazione Carnevale di Cadro

Associazione Giornate del Malato della Svizzera Italiana (AGMSI)

Associazione Life for Children

Associazione Morresi Emigrati sezione Ticino

Associazione Round Table

Associazione Svizzera dei Sottufficiali Sezione Ticino (ASSU)

Associazione traumi psicologici

Banca Sempione

Basilese agenzia generale Lugano

Bignasca panetteria e pasticceria

Bruli

Brumana panetteria e pasticceria

Chicco d’Oro

Cinema Lux

Cochi

Cofti.ch Erbe Ticino

Coro Carillon

Corporazione Patrizi di Mendrisio

Cortesi & Associati

DebriSi della Svizzera Italiana (DebriSI)

Drinks by Brughera

Famiglia Badaracco

Famiglia Siccardi

FC Lugano

Ficufish

Fondazione Rosi

Froneri

GBC

Gruppo carnevale Castione

HC Lugano

Helsana

Huawei Technologies Switzerland

ISS

Läderach

Lions Club Campione d’Italia

Lions Club Lugano Ceresio

Manor

Migros Ticino

Neolab

Nestlé

OCDF Owners Club della Forchetta

Oratorio di Lugano e Don Emanuele Di Marco

Panathlon Club Lugano

Pane & Zucchero pasticceria

Patriziato di Mendrisio

Pelli di Gallina

Pizza Oran Barbengo

Red Bull

Ristorante La Fermata Lugano

Ristorante Argentino bistrot & pizza Lugano

San Clemente

Saviva

Speedy Pizza Massagno

Studio della Gioia di Laura Galli Gravesano

Subway ristorante Lugano

Synex

Tabla ristorante Montagnola (Collina d’Oro)

Ticino Turismo, in collaborazione con GastroTicino e Hotelleriesuisse

Tyco, TE Connectivity

UBS Regione Ticino

Valentina Tamborini – Tamborini Vini, “Progetto Donare a Voi: disinfettante ottenuto con la Grappa”

Vanini Sandro

VPOD sindacato

Wander"