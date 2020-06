Dopo un mese, si potrà tornare a far visita ai degenti negli ospedali!

BELLINZONA - L’emergenza pandemica da Covid-19 ha costretto gli ospedali a interrompere le visite ai pazienti ricoverati. Il divieto è stato introdotto lo scorso 9 marzo quale misura di prevenzione per contenere la diffusione del virus e tutelare le persone più vulnerabili.

A partire dall’8 giugno 2020, le visite ai pazienti in ospedale sono di nuovo possibili, ma con le

dovute precauzioni definite in una direttiva dell’Ufficio del Medico Cantonale. L’Ente Ospedaliero Cantonale intende applicare le misure in tutte le sue strutture in modo uniforme e coordinato.

Punti importanti da osservare per tutti i visitatori:

- Gli orari di visita sono compresi fra le 17h00 e le 20h00, tutti i giorni.

- Il visitatore deve compilare un’autocertificazione che attesta il suo stato di salute. Il documento può essere scaricato dal sito www.eoc.ch e compilato a domicilio; va mostrato al personale all’arrivo in ospedale. Il modulo di autocertificazione è valido per una sola visita e per ciascuna ulteriore visita va compilato un nuovo modulo.

- Ciascun visitatore può rimanere all’interno della camera non più di 30 minuti.

- È consentita una visita al giorno per paziente, con un massimo di 2 visitatori presenti

contemporaneamente per camera.

- Nelle camere con più pazienti sono ammessi unicamente 2 visitatori contemporaneamente.

- Le visite possono essere effettuate solo a partire dal 5° giorno di degenza del paziente; è prevista un’eccezione per i reparti di maternità e pediatria, dove le visite sono consentite dal primo giorno. Per i pazienti in fin di vita le modalità della visita sono concordate in modo specifico per ciascuncaso.

- Le visite sono consentite esclusivamente nelle camere dei pazienti; è vietato sostare negli spazi comuni dell’ospedale.

- I visitatori devono osservare le misure igieniche abituali, indossando la mascherina che va tenuta durante tutto il tempo di permanenza in ospedale e disinfettando le mani.

Per evitare che un paziente riceva più di una visita al giorno e la presenza di più di due visitatori per camera contemporaneamente, la visita dovrà essere concordata in anticipo con il personale di reparto. Il visitatore potrà fissare l’appuntamento chiamando i seguenti numeri fra le 10h00 e le 15h00:

Ospedale Civico e Italiano, Lugano: +41 (0)91 811 61 11

Ospedale San Giovanni, Bellinzona: +41 (0)91 811 91 11

Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, Bellinzona: +41 (0)91 811 80 34

Ospedale Beata Vergine, Mendrisio: +41 (0)91 811 31 11

Ospedale La Carità, Locarno: +41 (0)91 811 41 11

Ospedale di Faido: +41 (0)91 811 21 11

Ospedale di Acquarossa: +41 (0)91 811 25 11

Clinica di Riabilitazione di Novaggio: +41 (0)91 811 22 11