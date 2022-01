'Notti magiche' al Colle? Gianna Nannini si candida come presidente della Repubblica

ROMA - L'Italia a breve dovrà eleggere il suo nuovo Presidente della Repubblica. I nomi che l'opinione pubblica sta ripetendo da tempo sono i soliti, da Berlusconi a una possibile rielezione di Mattarella, anche se qualcuno vorrebbe una voce femminile.

E a sorpresa una donna, molto conosciuta in Italia e nel mondo, si è voluta candidare. Una decisione che farà rumore. A proporsi è Gianna Nannini, notissima cantante 67enne che nel suo carnet ha dozzine e dozzine di successi planetari.

L'Italia non ha mai avuto un presidente donna e in tanti chiedono che finalmente si colga l'occasione per eleggere una signora.

Gianna Nannini ha ufficializzato la sua candidatura con un video postato su Instagram: "Colgo questa occasione di una voce al femminile come Presidente della Repubblica e mi candido ufficialmente alla Presidenza della Repubblica italiana", ha detto.