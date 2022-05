Regazzi si aggiudica l’iF Design Award 2022 con il rivoluzionario Plial® Zeta

Hannover – Regazzi, società leader nella realizzazione di avvolgibili e schermature solari, si è aggiudicata l’iF Design Award, uno dei più rinomati premi nel campo del design a livello mondiale. Il prodotto insignito, Plial® Zeta, ha ricevuto il Product Award nella categoria Building Technology.

Sviluppato a Gordola, il Plial® Zeta combina la roll-laden con una zanzariera verticale integrata di minimo ingombro e a totale scomparsa, per consentire il massimo sfruttamento di luce e vista quando non in uso. Unico nel suo genere, combina perfettamente efficacia, qualità tecnologica e design.

Michael Hoseneder, AD del Gruppo Regazzi, definisce il nuovo prodotto “un successo che va oltre il prestigioso riconoscimento al design. È l’ulteriore conferma del nostro impegno e delle nostre capacità nello sviluppo e nell’innovazione per la realizzazione di prodotti e soluzioni tecniche all’avanguardia”. E aggiunge: “Il prodotto è la risposta che abbiamo sviluppato dopo avere raccolto l’esigenza di una soluzione integrata con le roll-laden che potesse limitare l’ingresso in casa delle zanzare e altri insetti, fenomeno in crescita costante”. Plial® Zeta, infatti, blocca le zanzare e altri insetti fuori dalla finestra di casa evitando spiacevoli incontri, anche dannosi per la salute.

Fabio Regazzi, presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo, spiega: “Due anni fa, nel mezzo del lockdown, abbiamo deciso di credere in un futuro migliore e di spingere ancora di più sugli investimenti, in impianti, ma soprattutto in risorse, e così motivare tutti a concentrarsi con il giusto spirito e la giusta grinta sulle sfide che ci avrebbero atteso. Ringrazio tutti i miei collaboratori per questo splendido risultato che ci dà ancora più visibilità e lustro in qualità di specialista svizzero degli avvolgibili”.

Plial® Zeta sarà presentato al pubblico in occasione di “Fensterbau Frontale”, la più importante fiera internazionale per il settore delle finestre e facciate che si terrà dal 12 al 15 luglio a Norimberga in Germania.