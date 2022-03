Arriva il seguito de 'La verità sul caso Harry Quebert"

GINEVRA – C'è una bella novità per gli appassionati di libri. Lo scrittore ginevrino Jöel Dicker, noto per aver sfornato 'La verità sul caso Harry Quebert', è un vulcano di idee. Al Corriere del Ticino ha raccontato di aver scritto il seguito del noto romanzo, ma non solo. No, perché Quebert ha fondato anche una sua casa editrice dal nome 'Rosie et Wolfe' con sede a Ginevra.

Il seguito si chiamerà 'L'affaire Alaska Sanders', "un libro particolare che avevo in testa da almeno dieci anni. Non è stato facile portarlo a termine perché il suo predecessore ha avuto un successo incredibile".