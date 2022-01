La Task force invita alla calma: "Presto per revocare le restrizioni"

BERNA – "È presto per revocare le restrizioni. Il picco non è stato ancora raggiunto". Lo ha dichiarato in conferenza stampa Patrick Mathys, capo della Sezione Gestione delle crisi dell'UFSP. "La situazione – ha detto – continua ad evolvere rapidamente. La Svizzera resta uno dei paesi con la più alta incidenza di casi in Europa. Bisogna mantenere la cautela".

Il vicepresidente della task force Urs Karrer ha parlato anche della situazione in Ticino. "Sembra – afferma – che i casi siano in diminuzione in Ticino rispetto al resto della svizzera. Le misure saranno revocate quando il picco viene raggiunto. Monitoreremo costantemente la situazione. Non possiamo fermarci a pochi metri dal traguardo. Serve ancora un po' di pazienza".