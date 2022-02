I positivi ora sono circa 70mila: una bella discesa rispetto ai 100mila di qualche settimana fa

BERNA - Il giorno dopo il Freedom Day, i nuovi ricoverati e il tasso di positività restano più o meno stabili. Rispetto alle settimane precedenti, sono molto meno invece le persone testate positive e dunque effettivamente malate di Covid che si trovano in isolamento.

Infatti, sarebbero secondo l'UFSP 69'963, solo qualche settimana fa erano attorno alle 100mila unità.

Su 57’080 test effettuati nelle ultime 24 i positivi sono stati 16'183, ovvero il 28,4% (ieri erano stati il 29%).

I nuovi ricoveri sono stati 113, costanti dopo i 118 di ieri. In cure intense attualmente in Svizzera ci sono 647 persone per Covid.

I decessi sono stati 16, contro i 9 di ieri.