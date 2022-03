Ostinelli vs Merlani: "Avete logorato la gente. È triste pensare che non vi fila più nessuno..."

BELLINZONA – Dopo la conferenza stampa di ieri durante la quale le autorità sanitarie ticinesi hanno invitato la popolazione a non abbassare la guardia sul virus, avvertendo che stiamo vivendo una nuova ondata di contagi, il dottor Roberto Ostinelli ha pubblicato un post sul suo profilo Telegram. Un post nel quale si rivolge in particolare al medico cantonale, Giorgio Merlani.

“Caro Merlani – scrive - è triste sapere che non vi fila più nessuno e che il Consiglio federale non darà seguito alle vostre richieste nella lettera inviata a Berna. Non è più possibile fare passi indietro, lo sapete bene, no?”.

Forse, prosegue il medico, da sempre in prima fila nella critica alla politica di gestione del virus adottata dal Cantone, “è ora di attivarsi a fare una campagna proattiva di informazioni e cure precoci efficaci, invece di ordinare l’uso di una mascherina inefficace e con grandi rischi di manipolazioni. Avete terrorizzato e logorato la popolazione. Da un anno vi consiglio di cambiare strategia, ma imperterriti continuate una propaganda parziale e poco efficace”.