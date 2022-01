Incendio a Massagno, due persone intossicate

MASSAGNO – La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 18 è scoppiato un incendio in un negozio di uno stabile in via San Gottardo a Massagno. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio nel laboratorio del negozio ed è stato prontamente spento dai pompieri.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e la Polizia Ceresio Nord, sono intervenuti i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Due persone che si trovavano all'interno sono rimaste intossicate e sono state trasportate all'ospedale.