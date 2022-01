Terribile schianto sulla statale del Garda: muoiono 5 ragazzi

BRESCIA – È di cinque morti il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Rezzato, un paese nell’hinterland bresciano: cinque ragazzi, fra i 17 e i 22 anni, hanno perso la vita dopo l’auto su cui viaggiavano, una Volkswagen Polo, si è schiantata frontalmente contro un autobus sul quale non c’erano passeggeri. La sciagura è accaduta lungo la tangenziale che porta al lago di Garda attorno alle 22,30, ora in cui è giunta la prima chiamata ai soccorsi.

Dalle prime ricostruzioni sembra che sia stata l’auto - sulla quale viaggiavano quattro ragazzi tra i 20 e i 22 anni e una ragazza di 17 - a invadere l’opposta corsia di marcia e che l’autista dell’autobus, rimasto solo lievemente ferito – non abbia potuto far nulla per evitare lo schianto.