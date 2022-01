Tragedia sul lavoro ad Agno: operaio muore schiacciato da un tornio

AGNO - La Polizia cantonale comunica che oggi verso le 17 in via Ginnasio ad Agno, in un'azienda attiva nella produzione di sistemi di automazione e di lavorazione, vi è stato un infortunio sul lavoro. Un 51enne operaio svizzero di una ditta esterna, domiciliato nel canton Zurigo, stava effettuando dei lavori all'interno dell'azienda. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, l'operaio è rimasto schiacciato sotto un tornio industriale. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Il 51enne è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.