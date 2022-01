Il Gambarogno in fiamme, la mossa del DI per aiutare gli elicotteri

GAMBAROGNO – Continuano a bruciare i monti del Gambarogno. Non accenna a placarsi l’incendio divampato ieri a Indemini. La situazione è ancor più complicata a causa delle forti raffiche di vento in arrivo nel pomeriggio. MeteoSvizzera ha diramato un’allerta di grado 3 su 5 (pericolo marcato). Sono attese raffiche fino a 95 km/h in pianura e fino a 150 km/h in montagna.

Il direttore del DI Norman Gobbi ha informato che è stata attivata dal suo dipartimento la cooperazione transfrontaliera in caso di catastrofe. “Permetterà – spiega – agli elicotteri svizzeri in impiego contro l’incendio sopra Indemini di prelevare l’acqua dal Lago Delio in Provincia di Varese. Per la vostra sicurezza, sempre al fronte".