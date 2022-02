Vento, vento e ancora vento. Raffiche fortissime in tutto il Ticino

LOCARNO – Torna il forte vento in Ticino. Una perturbazione, infatti, raggiungerà nel corso del pomeriggio il nostro Paese. Essa – si legge nel bollettino di MeteoSvizzera – sarà accompagnata da forti venti a tutte le quote, dapprima al nord delle Alpi e poi tramite una corrente favonica anche al sud.

Per questo motivo, MeteoSvizzera ha diramato un'allerta di grado 3 per 24 ore (pericolo marcato) in tutto il Cantone con validità dalle 21:00 di oggi, domenica 6 febbraio. La fase più intensa dell'evento, si prevede, dovrebbe registrarsi dalle tre di questa notte al mezzogiorno di domani. Fortissime le raffiche attese. Si parla dai 70 ai 100 km/h in pianura e fino a 140 km/h sopra i 1'600 metri d'altitudine.