Diciottenne comasco muore su una "nera" in Trentino

COMO – Un diciottenne comasco è morto mentre scendeva lungo la pista nera nel comprensorio di Folgarida Marilleva, in Trentino. Nicolò Mainoni (nella foto pubblicata ieri sui social) ha perso all’improvviso il controllo degli sci e si è schiantato contro gli alberi che delimitano il canale. Il drammatico incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 9 febbraio, attorno alle 9. Nicolò era di Menaggio (Como), dove frequentava l’istituto superiore Ezio Vanoni.

Dopo l’incidente ha perso conoscenza. Quando è arrivato in ospedale le sue condizioni sono subito apparse disperate. Il ragazzo è morto poco dopo il ricovero nel reparto di rianimazione. Per accertare la dinamica dell’incidente sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Su Instagram l’ultimo video pubblicato da Nicolò, martedì 8 febbraio: la sua discesa sugli sci e un messaggio scherzoso al papà – “Grazie per avermi rovinato il video. Lo perdono?” -.