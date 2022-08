Incidente mortale a Claro

CLARO – La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 10 sulla strada cantonale a Claro vi è stato un incidente della circolazione stradale. Un 77enne automobilista svizzero domiciliato in Riviera circolava in direzione nord. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, poco prima della Fondazione Madonna di Re ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada sulla sinistra.

Successivamente l'auto ha terminato la sua corsa in un prato. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona, i pompieri di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e della Rega, che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare la morte dell'uomo. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada è stata chiusa e lo rimarrà almeno fino alle 13.00.