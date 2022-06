Perde il controllo dello scooter e cade: 62enne in pericolo di morte

BELLINZONA - La Polizia cantonale comunica che oggi, verso le 14.00, in territorio di Bellinzona vi è stato un incidente della circolazione stradale. In base a una prima ricostruzione, un 62enne ticinese domiciliato nella regione circolava in sella a uno scooter lungo via San Gottardo, in direzione di Arbedo. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, l'uomo ha perso il controllo del mezzo andando per poi rovinare violentemente a terra. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Bellinzona, nonché i soccorritori della Croce Verde e la REGA che, dopo aver prestato le prime cure al motociclista, lo hanno trasportato all'ospedale. Stando alle prime valutazioni mediche, il 62enne ha riportato gravi ferite e la sua vita potrebbe essere in pericolo. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico.