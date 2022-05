Anziano cade in scooter, gravi ferite

MUZZANO - La Polizia cantonale comunica che oggi, poco dopo le 16, in territorio di Muzzano vi è stato un incidente della circolazione stradale. In base a una prima ricostruzione, un 78enne cittadino svizzero residente nel Luganese circolava in sella a uno scooter lungo via Mondino, in direzione di Agno. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, l'uomo ha perso il controllo del mezzo andando dapprima a urtare contro il guardrail per poi rovinare violentemente a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, dopo aver prestato le prime cure al motociclista, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando alle prime valutazioni mediche, il 78enne ha riportato gravi ferite.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico.