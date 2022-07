Scontro tra auto e scooter nel locarnese, ferito un 55enne 

LOCARNO – Un incidente della circolazione che ha coinvolto uno scooter e un’automobile è avvenuto oggi poco dopo le 13.30 sulla strada cantonale in zona aeroporto di Locarno.

Stando a una prima ricostruzione della polizia, un 55enne svizzero stava viaggiando su uno scooter in direzione di Riazzino quando ha tamponato la macchina che lo precedeva, riportando serie ferite. Alla guida della vettura si trovava invece una 26enne, anch’ella svizzera e domiciliata nel Bellinzonese, che è rimasta illesa.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno, sono intervenuti i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure allo scooterista lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. L’inchiesta di polizia dovrà stabilire le cause dell’incidente, a causa del quale si sono stati registrati disagi al traffico con circolazione a senso alternato tra l’aeroporto e Quartino. Attualmente, comunque, la viabilità sembra essersi ristabilita.