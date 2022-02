Un orsetto per dire ai bimbi di non aver paura. La simpatica iniziativa della Polizia di Locarno

LOCARNO - Un orsetto per mitigare la paura dei bambini. L'idea arriva dall'Olanda, dove dei corpi di Polizia l'hanno sperimentata, e ora la Comunale di Locarno ha deciso a sua volta di equipaggiare i propri veicoli con degli orsacchiotti di peluche da donare ai bambini.

I motivi? Viene spiegato in una nota come "le frizioni a livello familiare sono in crescendo anche a seguito delle restrizioni dovute alla pandemia. In questi frangenti la tensione fra le parti è spesso elevata e l’intervento della Polizia,che ha lo scopo di scongiurare una escalation di possibili violenze verbali e fisiche, può ingenerare nei bambini ulteriore preoccupazione e paura". A questo punto, "il gesto di donare un orsetto di peluche da parte degli agenti che intervengono ha lo scopo di cercare di distogliere l’attenzione dei piccoli su quanto

sia successo, convogliandola su un oggetto che esprime ai loro occhi tenerezza e affetto".

Gli agenti sono spesso anche padri e con il dono dell'orsetto vogliono "esternare in modo empatico la loro preoccupazione, cercando di infondere nelle vittime un senso di sicurezza e un ricordo positivo in un momento di forte tensione".

L'orsetto verrà utilizzato anche in casi di incidenti della circolazione che vedono coinvolti dei bambini o quando essi si smarriscono e vengono poi riaccompagnato dai genitori, oppure in "altre situazioni particolarmente cariche di tensione cui possono trovarsi coinvolti i piccoli e che richiedono conseguente intervento delle forze dell’ordine".