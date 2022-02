Allarme alla stazione di Taverne. Bloccati traffico su strada e ferroviario ma non era nulla

TAVERNE - Qualche giorno fa era stato un pacco in una banca di Chiasso, ora una valigia a Taverne. Ma oggi come allora si tratta di un falso allarme, che ha movimentato la giornata e, per fortuna, null'altro.

La Polizia cantonale comunica infatti che oggi verso le 12.25 a Taverne alla stazione ferroviaria è stata segnalata presso la cabina delle fototessere una valigia grigia sospetta.

Subito è stato messo in atto un dispositivo per isolare la zona e per motivi di sicurezza è stato bloccato il traffico sulla strada cantonale ed il traffico ferroviario.

Le verifiche fatte dal Gruppo artificieri della Polizia cantonale hanno potuto stabilire che il contenuto della valigia non era pericoloso, motivo per cui poco dopo le 14 il dispositivo è stato tolto e ripristinata la viabilità.