Un Sottoceneri imbiancato. Attesi fino a cinque centimetri in pianura

BELLINZONA - Nevica o no? Un dilemma che spesso d'inverno riempie i discorsi e i pensieri. Dunque, sarà un San Valentino bianco?

Arriva la neve

MeteoSvizzera ha diramato un'allerta di grado 2 per alcune zone: Mendrisiotto, Luganese e Basso Moesano. Neve attesa dunque nel Sottoceneri.

L'allerta è valida dalle 15 di oggi alle 4 di notte. Si prevedono da uno a cinque centimetri sopra i 300 metri, da 5 a 10 sopra i 700 metri, da 10 a 15 sopra i 1'200 metri, con il limite delle nevicate tra i 400 e i 700 metri.

Previsioni: fino a quando nevicherà?

Cosa dicono, però, le previsioni? "Questa sera e nella prima parte della notte coperto con precipitazioni intermittenti, più continue verso il Sottoceneri e nelle vallate del Grigioni italiano. Limite delle nevicate in calo da 400-700 metri alle pianure. Nella seconda parte della notte sul Ticino e nel Moesano cessazione delle precipitazioni", spiega il bollettino meteo di MeteoSvizzera.

Domani, invece, "in Ticino e nel Moesano passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Verso le altre vallate del Grigioni italiano e soprattutto in Engadina al mattino nuvoloso con deboli nevicate residue, nel pomeriggio schiarite. A basse quote temperatura minima 1 grado, massima 8, in Alta Engadina 0 gradi. Nelle vallate superiori vento moderato da nord. In montagna vento moderato da nordovest. Temperatura a 2000 metri attorno a -4 gradi".

Non piove dall'ultima nevicata

Resterà nuvoloso anche nei giorni successivi ma senza neve. Non sarà dunque un evento importante e dirompente quello che dovrebbe colpire il Sottoceneri. Una spolverata o poco più. Sicuramente, potrebbe aiutare un po' contro la siccità, che ormai perdura dall'8 dicembre (leggi qui), guarda caso ultima volta in cui nevicò. Un periodo comunque non eccezionale per la nostra zona, aggiunge MeteoSvizzera.

Attenzione alle strade scivolose

Per Locarnese, Verzasca, Alta Vallemaggia, Riviera, Leventina e Blenio c'è invece un'allerta per strade sdrucciolevoli. Parte oggi alle 17 e durerà fino alle 8 di domani mattina.