"Bambino, sali in auto". Una figura dubbia attorno alle scuole di Castione

CASTIONE - Con i bambini, la prudenza non è mai troppa. Basta poco perchè una proposta, per loro allettante, si trasformi in qualcosa di decisamente pericoloso. Nell'era dei social, fortunatamente, è anche più semplice far girare eventuali segnalazioni.

Come quella che ci giunge da Castione, partita dai genitori.

Stando a quanto circola su WhatsApp, infatti, ci sarebbe un uomo, sui 50/55 anni, che si aggira attorno alla zona delle elementari e delle medie.

La sua auto è una BMW nera targata Grigioni. Lui è pelato.

Il suo modus operandi sarebbe quello di osservare i ragazzini che escono o entrano da scuola e poi di invitarli a salire a bordo.

Non abbiamo notizie di bambini che hanno accettato: l'augurio è mettere in guardia basti. La Polizia è stata avvertita e da qualche giorno passa regolarmente a controllare la zona.