Como, elicottero precipita sull'autostrada: due feriti non gravi

FINO MORNASCO – Tragedia sfiorata questo pomeriggio sull'A9, nei pressi dell'uscita di Fino Mornasco (Como). Un elicottero è precipitato sull'autostrada poco prima delle 16:00. A bordo vi erano due persone: un uomo di 78 anni e una donna di 30, entrambi feriti e trasportati in ospedale in codice giallo. La loro vita non è in pericolo.

L'elicottero, probabilmente decollato a non molta distanza dal luogo dell'incidente, è caduto proprio sulla sede stradale. Nell'impatto non sono fortunatamente rimasti coinvolti automezzi in transito. La cabina dell'elicottero, riversa su un lato, è rimasta praticamente intatta.