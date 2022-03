Un missile che colpisce la Luna? Nel 2022 accade anche quello... Ma per la Terra nessun pericolo

NEW YORK - Lo scorso anno, si diceva che il 2022 poteva essere solo migliore, dopo la pandemia e che l'unico modo di peggiorare sarebbe stato trovarsi nel bel mezzo di una guerra. Dopo pochi giorni, è accaduto, con quanto sta succedendo in Ucraina. Alcuni, allora, quasi scherzando per sdrammatizzare, hanno aggiunto che ora manca un asteroide che colpisce la Terra. E, sembra assurdo, qualcosa di simile sta per accadere.

Non si tratta di un vero asteroide e non colpirà il nostro pianeta, bensì saranno dei rottami di un missile a impattare sulla Luna. Dovrebbe accadere domani alle 13.26, ora italiana.

Una prima ipotesi, forse anche fantasiosa, aveva parlato di un missile appartenente a Elon Musk, invece sembra che il plurimiliardario non c'entri nulla. Non si sa comunque di chi è quel missile: anche la Cina ha smentito che sia uno dei suoi. Si sa solo che si tratta di uno dei 20mila che orbitano attorno alla Terra.

Per qualche scienziato l'impatto sarà un'occasione di studio. Colpirà la parte della Luna dal lato opposto del satellite, il cosiddetto dark side. L'impatto potrebbe sollevare della polvere, creando magari dei crateri che potranno essere però visti solo in un secondo momento dalla Terra. Anzi la ricerca potrebbe richiedere settimane o mesi.

Sul nostro pianeta potrebbe arrivare qualche detrito, comunque bruciato dall'atmosfera. Il rischio è per le stazioni spaziali presenti in orbita e per gli astronauti.