Twitter e l'effetto Elon Musk, come potrebbe cambiare il social

STATI UNITI – Non ci sono più dubbi. Elon Musk ha conquistato e acquistato Twitter, la piattaforma social più influente nel campo dell’informazione con oltre 200 milioni di utenti attivi. L’uomo più ricco del mondo diventerà proprietario esclusivo di Twitter sborsando una cifra pari a 44 miliardi di dollari.

Musk ha già affermato di voler rivoluzionare la piattaforma. Come? Eliminando ogni limite di accesso e quindi garantendo anche il ritorno sulla piattaforma degli esponenti di ultradestra, il cui account era stato bloccato per violazione dei termini di servizio della rete per incitazioni alla violenza sfociate nell’assalto al Congresso più di un anno fa.

Sotto la guida di Musk, Twitter dovrebbe quindi diventare un luogo dove moderazione e ‘regole’ non sono presenti. Un social quasi anarchico. Ed è lo stesso Mister Tesla a dettare le regole. “Spero che anche tutti i miei haters rimangano su Twitter. Perché questa è libertà di espressione. La libertà di parola sarà garantita”.

Potrebbe quindi rientrare in ‘gioco’ Donald Trump, espulso da Twitter qualche mese fa. Anche se l’ex presidente americano per ora smentisce: “Non ho intenzione di tornare su Twitter”.