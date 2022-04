È fatta. Musk diventa il proprietario di Twitter

NEW YORK - Elon Musk diventerà il proprietario di Twitter. La sua offerta è stata accettata, pare, dal Consiglio di Amministrazione del social. Il multimiliardario lo acquisirà per 54,20 dollari per azione.

L'operazione costerà dunque 44 miliardi di dollari e lo renderà padrone del 100% del pacchetto. Twitter uscirà da Wall Street.

Il passaggio dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno e gli attuali azionisti avranno un premio in denaro.

Musk aveva dapprima acquisito una piccola quota del social, per poi non voler entrare nel CdA e puntando alla scalata per trasformare la piattaforma, parole sue, in un luogo dove ci si possa esprimere liberamente.

Intanto le azioni, dalla notizia dell'acquisizione, hanno guadagnato il 6%.