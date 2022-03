Le figlie segrete di Putin e della Kabaeva "nascoste" in Svizzera?

LUGANO – “L’amante di Vladimir Putin, Alina Kabaeva, si starebbe nascondendo in Svizzera con i loro quattro figli piccoli”. Lo sostiene Page Six, la pagina di gossip del New York Post. Mentre il leader russo continua la sua invasione dell’Ucraina, “attaccando cittadini innocenti e provocando una crisi di rifugiati, la sua famiglia è rintanata in uno chalet molto sicuro da qualche parte in Svizzera, almeno per ora, come ci ha riportato una fonte”, scrive il giornale.

La Kabaeva, 38 anni, è stata una delle principali stelle della ginnastica ritmica russa, avendo vinto un oro olimpico e due volte il campionato mondiale, è anche stata deputata della Duma per il partito Russia Unita. Secondo indiscrezioni avrebbe quattro figli con il leader russo, che di anni ne ha 69, anche se i due non lo hanno mai confermato ufficialmente. Della vita privata del leader del Cremlino si è infatti sempre saputo poco, soprattutto dopo la fine del suo matrimonio con la politica Ljudmila Aleksandrovna Putina con la quale ha avuto due figlie: Maria e Katerina.

Secondo Page Six, Putin e Alina Kabaeva hanno due figlie gemelle che oggi hanno di 7 anni e sono nate a Lugano nel febbraio 2015, ma i due avrebbero altri due figli. I bambini, secondo la fonte citata dal giornale, hanno tutti passaporti svizzeri, come forse anche la madre.

Solo una settimana fa, il DailyMail scriveva che lo zar aveva nascosto i suoi familiari in una città sotterranea in Siberia, sui monti Altai, all’interno di un bunker progettato per la protezione in caso di guerra nucleare.