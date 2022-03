Il patriarca di Mosca sbrocca in cattedrale: "La guerra è giusta perché è contro la lobby gay"

MOSCA - Il patriarca di Mosca, Kirill, ha giustificato l’attacco da parte della Russia contro l’Ucraina. In un sermone pronunciato nella Cattedrale di Cristo Salvatore durante la Domenica del Perdono, che in Russia apre la Quaresima, Kirill ha affermato che quella lanciata dalla Russia è una lotta contro la promozione di modelli di vita peccaminosi e contrari alla tradizione cristiana, e ha indicato come esempio il Gay Pride.

“Per otto anni ci sono stati tentativi di distruggere ciò che esiste nel Donbass, dove c’è un rifiuto fondamentale dei cosiddetti valori che oggi vengono offerti da chi rivendica il potere mondiale”, ha tuonato il patriarca, secondo il quale “oggi esiste un test per la lealtà a questo governo, una specie di passaggio a quel mondo “felice”, il mondo del consumo eccessivo, il mondo della “libertà” visibile. Sapete cos’è questo test? È molto semplice e allo stesso tempo terribile: è una parata gay”.

Il patriarca ortodosso ha esortato alla resistenza contro i “valori” promossi dalla lobby gay: “Se l’umanità riconosce che il peccato non è una violazione della legge di Dio, se l’umanità concorda sul fatto che il peccato è una delle opzioni per il comportamento umano, allora la civiltà umana finirà lì”. E le parate gay “sono progettate per dimostrare che il peccato è una delle variazioni del comportamento umano”.