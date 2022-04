Mosca alza la voce: "Si rischia la terza guerra mondiale"

MOSCA – Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. E ora Mosca alza i toni. Per bocca del ministro degli esteri Serghei Lavrov, il governo russo avverte che “la terza guerra mondiale è un pericolo reale. Una guerra nucleare è inaccettabile. I rischi sono significativi, questo pericolo non deve essere sottovalutato”.

“La Russia vuole continuare i negoziati di pace. Ma la buona volontà ha i suoi limiti. E se non è reciproca non ci saranno miglioramenti sul processo negoziale”, aggiunge Lavrov. Il capo della sicurezza del Cremlino ha inasprito i toni nei confronti della NATO. “La NATO è in guerra con noi per la fornitura di armi all’Ucraina. Una decisione rischiosa perché si ritorcerà contro l’Occidente”.

Alle dichiarazioni di Lavrov ha risposto Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri ucraino. “Non penso che siano pronti a una conversazione seria. Quando vedrò un cambio di atteggiamento, supererò il mio disgusto e mi sederò al tavolo dei negoziati con loro. Terza guerra mondiale? La Russia parla così perché avverte che sta perdendo”.