Chiasso abbraccia una nuova opera per celebrare i 50 anni del Telefono Amico

CHIASSO – C’è una nuova opera d’arte a Chiasso. Il Comune, in sinergia con il LEO Club Lugano, ha ‘abbracciato’ nel Parco delle Sculture l’opera ‘Point of View 143’ di Patrizia Pfenninger. Un’opera con la quale s’intende festeggiare e omaggiare i primi 50 anni del Telefono Amico 143. La realizzazione è stata curata dalla Metal Piega & Color di Stabio.

Autorità comunali e i rappresentanti degli enti coinvolti hanno assistito all’inaugurazione della scultura. “L’idea di donare questo pezzo unico all’Associazione Telefono Amico – dice Stefano Tonini, presidente del LEO Club – è nata nel corso dell’emergenza Covid. Durante questo periodo ho avuto l’occasione di ricoprire in prima persona la figura del volontario, intervenendo in sostegno delle persone in difficoltà”.

E ancora: “In questo modo ho compreso il valore delle azioni ma, ancora di più, il valore dei piccoli gesti. L’ascolto e il dialogo si rendono quindi elementi fondamentali del sostegno nei confronti del prossimo e trovo emozionante che questi concetti siano stati tradotti e racchiusi all’interno di questa panchina che è stata oggi consegnata alla popolazione Cantonale”.