Pioverà, finalmente

*Articolo dal blog ufficiale di Meteo Svizzera

Decisamente merce rara la pioggia di questi tempi, tanto che le proposte di precipitazioni dei modelli previsionali ci sembrano miraggi. Attualmente però sembra che siamo sulla buona strada, in vista di precipitazioni a partire dal prossimo mercoledì. Infatti il cedimento dell’anticiclone permetterà ad una saccatura di avventurarsi oltre l’arco alpino, provocando un afflusso di aria più umida e fresca.

Nelle giornate di mercoledì e giovedì ci aspettiamo un netto calo delle temperature accompagnato da deboli rovesci, mentre nella giornata di venerdì (1 aprile) le precipitazioni potranno essere più presenti. I quantitativi previsti non risolveranno il deficit che ci portiamo avanti da più mesi, ma daranno probabilmente sollievo alla natura in procinto di cominciare lo sviluppo vegetativo primaverile. Sul venerdì la neve si abbasserà nelle vallate fin verso i 1200 metri.

Fino ad oggi eravamo confrontati con il periodo dicembre-marzo più asciutto di sempre, con le precipitazioni attese entro giovedì, ultimo giorno di marzo, potremo scendere dal primo podio, ma restando comunque attorno al quarto posto di questa triste classifica.

Considerando tutto il periodo perturbato, da mercoledì a venerdì prossimi, la somma totale di precipitazioni prevista attualmente è compresa fra 20 e 60mm, il che equivale a grandi linee a quello che è caduto da dicembre ad oggi.

Ora però servono conferme, infatti a più 7 giorni di previsione si tratta tutt’altro che certezze, il confronto fra più modelli lascia infatti spazio molte possibilità, ma praticamente tutti sono concordi che entro la fine del mese qualche goccia arriverà.

Un interessante confronto fra vari modelli viene proposto online da Meteoblue di Basilea. Sito web che ci permettiamo di consigliare a tutti gli appassionati di meteorologia. Nell’immagine sopra (Meteoblue) il confronto di 13 differenti modelli di calcolo per il punto di Locarno. Come si nota dalle icone, come anche dal grafico delle precipitazioni, il timing è ancora disparato ma tutti i modelli, con un periodo previsionale che si porta oltre il martedì, promettono pioggia.

Certo è che di pioggia ne abbiamo bisogno e allora dai, pioverà!