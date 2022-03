OBERKICH – Tragedia a Oberkirch (Lucerna), dove ieri pomeriggio due fratelli di 32 e 31 anni sono morti dopo essere caduti in una vasca di letame. Come comunicato dalla polizia cantonale, il 31enne è caduto nella vasca durante un lavoro. Accorso per prestare aiuto, anche il 32enne vi è caduto dentro.

Dopo aver pompato il liquame, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due fratelli.