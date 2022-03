And the Oscar goes to...'Coda - i segni del cuore'. Ma la scena è tutta per Will Smith

LOS ANGELES – 'And the Oscar goes to....'Coda'- i segni del cuore'. Il film della regista Sian Heder si è aggiudicato l'oscar come miglior film al Dolby Theatre di Los Angeles, tornato ad ospitare gli Oscar dopo due anni di assenza causa coronavirus.

La scena l'ha rubata però Will Smith, premiato come miglior attore per l'intepretazione in 'King Richard – una famiglia vincente'. L'attore non solo ha vinto l'ambita statuina d'oro, ma si è reso protagonista di un gesto che ha immediatamente fatto il giro del web.

Non gradendo una battuta del comico Chris Rock sui capelli della moglie Jada Pinkett-Smith, Will Smith è salito sul palco e ha rifilato uno schiaffo al collega. Una volta tornato al suo posto, Rock è stato invitato a "tenere fuori dalla tua bocca il nome di mia moglie".