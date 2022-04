Contro l'incubo del traffico causato dai lavori stradali debutta Astra Bridge

LUTERBACH - Il ponte mobile è pronto al suo debutto. Per molti automobilisti, i lavori sulle carreggiate, che costringono spesso a circolare a una sola corsia in direzioni alternate, sono un vero e proprio incubo. USTRA, per ovviare al problema, ha creato Astra Bridge, che presto entrerà in attività dopo una serie di test.

Si tratta di un ponte mobile che, installato sopra alla carreggiata da risanare, consente la circolazione in doppia corsia. Misura quasi 240 metri in lunghezza ed è percorribile a una velocità massima di 60 km/h. Le rampe di accesso e uscita presentano una pendenza di poco più del 6 per cento. Il tratto libero sottostante per i lavori di manutenzione è di circa 100 metri ed è affiancato da una corsia logistica per la movimentazione dei materiali di cantiere. Una volta conclusi i lavori, la struttura viene teleguidata in avanti di 100 metri per intervenire sulla successiva sezione.

Nell’area di cantiere le singole corsie sono di larghezza inferiore rispetto al normale e questo comporta la riduzione del limite di velocità a 80 km/h. Sul ponte, dove vige anche un divieto di sorpasso generalizzato, il limite scende a 60 km/h, velocità per cui la struttura è stata progettata e che, in assenza di altri impedimenti, ne consente l’attraversamento senza necessità di repentine decelerazioni. Le condizioni ottimali di sicurezza e viabilità si ottengono rispettando tale prescrizione ed evitando di marciare affiancati.

Adesso è pronto per divenire operativo: sarà infatti allestito, nella notte fra sabato 9 e domenica 10 aprile 2022, per la ripavimentazione del tratto di A1 fra Recherswil e Luterbach. L’ASTRA Bridge nasce per operare interventi di manutenzione senza restringimenti di carreggiata. Sarà posizionato sulla A1 dopo la diramazione di Luterbach (SO) in direzione di Berna e consentirà di sostituire il manto stradale della corsia di marcia ordinaria senza ricorrere a restringimenti di carreggiata. I lavori dureranno probabilmente fino a metà luglio 2022.

Secondo USTRA, "i volumi di traffico autostradali stanno aumentando anche nelle ore notturne, pertanto le finestre temporali per effettuare lavori con restringimenti di carreggiata diventano sempre più brevi. La soluzione ideata dall’USTRA si chiama ASTRA Bridge, importante investimento che consentirà di svolgere interventi di manutenzione, come il rifacimento della pavimentazione stradale, senza ridurre il numero delle corsie di marcia. Ma il ponte mobile non garantisce solo elevati volumi di transito: separando materialmente cantiere e carreggiata, esso crea anche condizioni di maggiore sicurezza per gli operatori sul campo".