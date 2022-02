Automobilisti, pazienza. Riapre il cantiere sulla Como-Chiasso, durerà sino all'estate

COMO - Qualche mese fa, causarono molti disagi al traffico sia dei frontalieri che dei ticinesi che per un motivo o l'altro si recavano in Italia, tanto che la sospensione fu vista con sollievo. Ma ora il cantiere della A9 Lainate-Como-Chiasso riprende.

Lo scopo è quello del completamento degli interventi strutturali della galleria San Fermo Sud previsti nel piano di ammodernamento della rete di Autostrade per l’Italia.

Il sito "Trasporti per l'Italia" spiega che i lavori sono ricominciati questa mattina, 21 febbraio, con il ritorno all'operatività del cantiere tra la dogana svizzera e Como centro.

Da settembre a novembre era stato il caos sulle strade, poi era deciso per una sospensione momentanea per garantire l’operatività dei mezzi antineve e antighiaccio nel periodo più freddo ed anche per ripristinare le condizioni di normale fruibilità dell’autostrada durante i ponti e le festività di fine anno.

La notizia era stata accolta con sollievo da frontalieri e ticinesi, ma adesso si riparte. E i tempi non saranno brevi, sempre stando a "Trasporti per l'Italia": "Il programma, scaturito da un continuo confronto e condivisione con le Autorità locali, vedrà quindi l’installazione di uno scambio di carreggiata tra il km 35 e il km 37 sud, con la circolazione autostradale che si svolgerà nei due sensi all’interno della galleria opposta, in direzione nord. I lavori, che comprendono la ricostruzione di intere porzioni della volta della galleria, con tempi tecnici di realizzazione impegnativi, si svolgeranno ininterrottamente, in turni continui, fino al periodo estivo"

Saranno però possibili "nuove sospensioni, che potranno essere nuovamente applicate in accordo col territorio per preservare la mobilità nei periodi con i flussi di traffico più intensi".

Stando a diversi frontalieri, già oggi i tempi di percorrenza del tratto sono aumentati di una ventina di minuti. Insomma, bisognerà armarsi di... pazienza!