La mascotte Rudy in visita sul ghiacciaio a 3’020 d'altitudine

LUCERNA – Dalla vetta del Titlis alla Kapellbrücke a Lucerna: due giorni di pura avventura per Rudy, la mascotte della Swissminiatur. La seconda tappa di Rudy on Tour è iniziata sul ghiacciaio del Titlis ed ha portato lo scoiattolo Rudy a 3’020m di altitudine con la funivia Titlis Rotair, che compie una rotazione di 360° nel suo tragitto per raggiungere la vetta.

Durante la sua visita, Rudy ha conosciuto Schmuggli, il simpaticissimo mulo, mascotte della destinazione Engelberg-Titlis. In seguito, Rudy ha trascorso la mattinata alla Kapellbrücke ed è passato a salutare il Tourist Information della città di Lucerna. Lungo il percorso di rientro in Ticino, la mascotte si è fermata per visitare il Coop Supermarket Seewen-Markt a Seewen nel Canton Svitto.

Durante questi due giorni, lo scoiattolone della Swissminiatur non ha perso l’occasione di farsi scattare delle foto e scherzare con i passanti, rallegrando loro la giornata con la sua simpatia. Presso il parco Swissminiatur é possibile ammirare le fedeli riproduzioni della funivia Titlis Rotair e della Kapellbrücke, nell’inusuale scala 1:25.

La prossima meta di Rudy on Tour sarà Losanna, dal 26 al 28 aprile 2022 e seguiranno Berna, Davos e Interlaken.