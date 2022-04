Giovane a piedi travolto da un’auto: è gravissimo. Investitore positivo all’alcol test

MILANO – Mattinata da incubo sulla Tangenziale Est A51 di Milano, nel tratto che porta a Vimercate. Un giovane 27enne di origini ecuadoriane è stato travolto da un’auto questa mattina, poco prima delle 7:00. Il giovane si era fermato con l’auto nella corsia di emergenza per un guasto alla sua vettura.

In quel momento, però, transitava a velocità elevata un’altra macchina che l’ha travolto in pieno. L’autista dell’auto che ha causato l’impatto è risultato positivo al test dell’alcol.

Il 27enne, che stava andando a lavorare, ha riportato diverse lesioni ed è stato trasportato all’ospedale San Gerardo in codice rosso. L’uomo che l’ha travolto, invece, è stato portato in Caserma per tutti gli accertamenti del caso.