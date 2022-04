Dramma. Non ce l'ha fatta il 27enne coinvolto nell'incidente di canyoning

LINESCIO - Pasqua tragica per familiari e amici del 27enne rimasto vittima il 15 aprile di un incidente mentre faceva canyoning con un amico. Il giovane è infatti deceduto.

I due amici, residenti in Grigioni, erano nel torrente Rovana quando per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il 27enne in fase di calata è rimasto bloccato in una pozza . Il 27enne è stato soccorso dal compagno di cordata che l'ha portato a riva e ha allarmato i soccorsi (leggi qui).

Oltre agli agenti della Polizia cantonale e del CAS di Locarno sono intervenuti i soccorritori della REGA che dopo aver effettuato la rianimazione sul posto hanno elitrasportarlo il 27enne all'ospedale.

Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi. Ha lottato per la vita ma non ce l'ha fatta.