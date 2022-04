Incidente durante il canyoning, un giovane rischia la vita

LINESCIO - La Polizia cantonale comunica che ieri, poco prima della 17.30, a Linescio vi è stato un infortunio sportivo. Stando a una prima ricostruzione, un 27enne cittadino olandese residente nel canton Grigioni stava effettuando del canyoning unitamente ad un compagno nel torrente Rovana.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il giovane in fase di calata è rimasto bloccato in una pozza . Il 27enne è stato soccorso dal compagno di cordata che l'ha portato a riva e ha allarmato i soccorsi.

Oltre agli agenti della Polizia cantonale e del CAS di Locarno sono intervenuti i soccorritori della REGA che dopo aver effettuato la rianimazione sul posto hanno elitrasportarlo il 27enne all'ospedale. Stando ad una valutazione medica la sua vita sarebbe in pericolo.