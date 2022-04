Avegno, un uomo in manette (uno dei figli?). Non si può escludere un omicidio

Sono in corso accertamenti d'inchiesta per stabilire le modalità ed eventuali responsabilità di quanto avvenuto, fa sapere la Polizia Cantonale. La scoperta è avvenuta questa mattina alle 6.30

AVEGNO - Lo stato del cadavere della donna trovata senza vita a Avegno potrebbe far pensare a un intervento di terzi. E fuori dalla casa si aggirava un giovane in evidente stato confusionale, forse uno dei figli. Nel mentre c'è un arresto: in manette un uomo.

Lo riferisce La Regione, tornando sul dramma di Avegno. Il corpo è stato rinvenuto questa mattina attorno alle 6.30 dalla Polizia, sollecitata da una richiesta di aiuto (leggi qui).

C'è stato un arresto. La signora è una 61enne

Pochi minuti fa un nuovo comunicato di Polizia e Ministero Pubblico ha reso noto l'arresto di un uomo. Viene anche specificato che "la donna rinvenuta senza vita oggi poco dopo le 6.30 in un'abitazione di Avegno è una 61enne cittadina svizzera residente nella regione" e come "gli accertamenti finora esperiti non permettono di escludere l'intervento di terze persone. Per questo è stato nel frattempo fermato un uomo la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti".

"Considerato lo stadio preliminare dell'indagine e data la delicatezza del caso, al momento non saranno rilasciate ulteriori informazioni. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis", si conclude il comunicato.

Il giovane era in stato confusionale

A quanto pare, quando la Polizia è arrivata sul luogo, c'era un giovane in evidente stato confusionale. Potrebbe essere uno dei due figli della donna.

Non si sa se è lui la persona arrestata.

L'allarme sarebbe scattato proprio per la sua presenza, la Polizia ha poi scoperto il corpo della 61enne.