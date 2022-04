Ritrovato ad Avegno il corpo senza vita di una donna

AVEGNO - Un corpo senza vita è stato rinvenuto questa mattina a Avegno. Erano circa le 6.30 quando la Polizia, allertata da una richiesta di intervento giunta alla Centrale comune d’allarme, ha trovato il cadavere di una donna in una abitazione.

Lo conferma con una nota anche la Polizia cantonale, che spiega come "oggi poco dopo le 6.30 alla Centrale comune d'allarme è giunta una richiesta d'intervento ad Avegno. Successivamente è stato rinvenuto il cadavere di una donna in un'abitazione. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Locarno, nonché i soccorritori del Salva, che non hanno potuto che constatare il decesso della donna".

Troppo presto, ovviamente, per capire come sia successo. "Sono in corso accertamenti d'inchiesta per stabilire le modalità ed eventuali responsabilità di quanto avvenuto. Al momento non saranno rilasciate ulteriori informazioni", termina la nota.